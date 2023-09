Wie früher in Köstritz mit Notstrom gebraut wurde

Bad Köstritz. Geschichtsinteressierte besichtigten am Tag des offenen Denkmals das historische Maschinenhaus der 480-jährigen Köstritzer Schwarzbierbrauerei

Geschichtsinteressierte besichtigten am Tag des offenen Denkmals das historische Maschinenhaus der 480-jährigen Köstritzer Schwarzbierbrauerei. Dabei erläuterten Geschäftsführer Uwe Helmsdorf sowie Mitarbeiter der Brauerei kenntnisreich Besonderheiten und Details zur Brau- und Industriegeschichte. Besonders beeindruckten der ehemalige Maschinenraum mit seiner Wandplattentäfelung und Kachelboden sowie Ober- und Seitenlichtern und das noch erhaltene Notstromaggregat, historische Holzbearbeitungsgeräte aus der früheren Tischlerei sowie frühere Druckluftflaschen und eine historische Abbildung der ehemaligen Dampfmaschine. Spannend für alle, die an dem Tag der Einladung in das Historische Maschinenhaus gefolgt sind.