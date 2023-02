Wie Gera nach dem Stadtbrand wieder aufgebaut wurde

Gera. Der Förderverein des Stadtmuseums Gera erwirbt für die Sammlung ein seltenes Zeugnis der Zeit nach dem großen Brand von 1780.

Das Geraer Stadtmuseum ist um eine Attraktion reicher. Wie die Stadt mitteilt, konnte eine in Tusche ausgeführte Handzeichnung von Johann Christoph Müller durch den Förderverein des Stadtmuseums erworben werden. Das Blatt aus dem Jahr 1787 ist 52 mal 38 Zentimeter groß und zeigt im oberen Feld die wieder aufgebaute Stadt nach dem großen Stadtbrand von 1780 und im unteren Teil einen Stadtplan, dazu eine Legende mit 50 Erläuterungen.

Der Geraer Kupferstecher Johann Christoph Müller hatte in einem früheren Kupferstich den großen Brand im September 1780 als Gegenüberstellung der unversehrten und der abgebrannten Stadt dargestellt und damit die Dimensionen der Katastrophe verdeutlicht. Der Druck war offensichtlich begehrt, allein das Stadtmuseum besitzt sieben Exemplare. Durch den Erfolg ermutigt, entwarf Müller in den Folgejahren mehrere ähnliche Darstellungen. Es blieb jedoch bei Versuchen, so dass lediglich fünf derartige Entwürfe existieren, darunter eben jener, der nun angekauft wurde. Laut Stadt handele es sich um ein wertvolles Unikat aus der Stadtgeschichte, welches den Aufbau Geras in den Jahren nach dem Brand dokumentiert.