Wie Geraer noch an Karten fürs Weihnachtsoratorium gelangen

Gera Bachs berühmtes Werk wird am Samstag, 23. Dezember, in der Johanniskirche aufgeführt. Wo es Tickets gibt und was sonst zu beachten ist.

„Obwohl ich Bachs Weihnachtsoratorium schon viele Male als Chor- und Orchesterleiter aufführen durfte, bringt jede Beschäftigung mit Bachs Werk für mich neue spannende Entdeckungen“, gesteht Kantor Martin Hesse, der auch in diesem Jahr die Aufführung in der Johanniskirche dirigieren wird. „Zwischen den tiefen Tönen an der Krippe und dem hohen Jubelgesang der Engel freue ich mich immer sehr, etwas Neues zu entdecken und es in den Proben mit dem Chor zu teilen.“

Nicht nur für Martin Hesse gehört das Weihnachtsoratorium zur Adventszeit und als musikalischer Höhepunkt zu Weihnachten. Mit dem Eingangschor der ersten Kantate „Jauchzet, frohlocket!“ geht bei vielen Menschen das Herz auf. „Bachs Werk ist optimistisch und unkompliziert. Selbst Stellen in Moll sind besinnlich und lyrisch, nicht dramatisch und traurig“, betont der Kantor der Johanniskirche. „Deshalb gehe ich davon aus, dass es die Leute aufhellt und die Freude beim Hören überspringt, sodass alle ein bisschen fröhlicher aus der Kirche kommen, als sie eingetreten sind.“

Erkältungswelle hat auch den Chor heimgesucht

In diesem Jahr sind im Altarraum der Kirche, geschmückt mit zwei Lichterbäumen, die Kantaten 1 bis 3 aus Bachs sechsteiligem Werk zu hören. Während der ersten Kantate wird die Geschichte von Maria und Josef erzählt und von der Geburt des Christuskindes berichtet. Im zweiten Teil erfahren die Hirten auf dem Feld von der Geburt eines neuen Königs. Die dritte Kantate berichtet von der Anbetung des Kindes durch die Hirten im Stall zu Bethlehem.

Wie im letzten Jahr wird das Barockorchester „Capella Jenensis“ den Chor und die Solisten begleiten. „Die Musikerinnen und Musiker spielen auf historischen Instrumenten. Klang und Spielweise unterscheiden sich von den heutigen Orchesterinstrumenten, die Tonlage ist einen halben Ton tiefer“, weiß Martin Hesse. Der Kantor hofft, dass alle 55 Sängerinnen und Sänger bis zur Aufführung am Samstag, 23. Dezember, 17 Uhr, gesund bleiben. Die Erkältungswellen hatten während der Probenzeit viele Ausfälle zur Folge.

Gera-Information bietet Tickets im Vorverkauf

Als Solisten werden Friederike Beykirch (Sopran), Isabel Stüber Malagamba (Alt), Oliver Kaden (Tenor) und Johannes G. Schmidt (Bass) zu hören sein. Der Heinrich-Schütz-Chor wird unterstützt von Sängerinnen und Sängern der Singakademie Gera und Gästen aus dem Geraer Umland.

Noch besteht die Möglichkeit, Eintrittskarten im Vorverkauf zu erwerben. In Brendels Buchhandlung und in der Gera-Information werden Plätze in den Sitzkategorien von 10 bis 22 Euro angeboten. Am Tag der Aufführung öffnet um 16.15 Uhr die Abendkasse und bietet Restkarten zu einem leicht erhöhten Preis.