Wie man sich das Fest vergolden lassen kann: Lions in Greiz verlosen wieder Goldbarren

Greiz. Der Club legt erneut einen Adventskalender für den guten Zweck auf. Welche Projekte in und um Greiz vom Erlös profitieren werden.

Der Lions Club in Greiz ist mit seiner Adventskalender-Aktion der vergangenen Jahre so zufrieden, dass er sie auch in diesem Jahr wieder organisiert. Der Hauptpreis ist erneut ein kleiner Barren Gold.

Seit 3. Oktober kann der Kalender, der in einer Auflage von 1500 Stück produziert wurde, gekauft werden. Erwerben kann man ihn bis 29. November. Jeder verkaufte Kalender nimmt an einer Verlosung teil und kann einen Preis gewinnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Sachpreise und Gutscheine im Wert von 10 bis 500 Euro, aber eben auch um einen fünf Gramm schweren Goldbarren, der am Tag nach Heiligabend, also am 25. Dezember, bei einer Sonderauslosung vergeben wird. Die anderen Preise werden bereits am 30. November verlost – unter Ausschluss des Rechtsweges und unter notarieller Aufsicht, wie der Lions Club betont. Er verweist auch darauf, dass man sich die Gewinne nicht auszahlen lassen kann. Der Gesamtwert aller Preise beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Erlös ist für einen guten Zweck

Der Erlös aus dem Kalenderverkauf geht traditionell an einen guten Zweck. In diesem Jahr wollen die Clubmitglieder gleich zwei Projekte bedenken. Zum einen will man Geld für die Veranstaltungsreihe „Kids meet Classic“ der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach spenden, mit der Kinder an die klassische Musik herangeführt werden. Zum anderen soll das Projekt „gesundes Frühstück“ der Grundschule Pohlitz in Greiz bedacht werden, das sich – wie der Name sagt – um eine gesunde Ernährung der Kinder dreht.

Die Gewinne werden in der OTZ, auf der Club-Internetseite

www.lionsclub-greiz.de, auf dessen Facebookseite und gesammelt im Greizer Bürgermagazin bekannt gegeben. Abholen kann man sie bis 31. Januar im Möbelhaus Hierold in der Reichenbacher Straße.