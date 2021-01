Wie Schweinefilet saftig bleibt

Der Hochgenuss vom Schwein kann, falsch angepackt, ganz schnell zur staubtrockenen Angelegenheit werden. Wer kennt es nicht, 2-3 Minuten abgelenkt und schon ist es passiert. Auch unser Filet legt großen Wert auf ein würdiges „Vorspiel" bevor es gebraten, gegrillt oder überbacken wird.

Ich empfehle, Fleisch mindestens 3 bis 4 Tage im heimischen Kühlschrank, eingewickelt in Backpapier, reifen zu lassen. Denn leider bekommt man nur noch auf Nachfrage entsprechend vorgereifte Fleischstücke zu kaufen.

Vor dem Braten sollte man die Sehnen vom Filet entfernen, dazu das Messer leicht angewinkelt unter der Sehne entlang führen, während das Fleisch mit der anderen Hand gestrafft wird. Den Filetkopf können sie bei dieser Vorgehensweise am Fleisch lassen. Damit das Fleisch beim Braten nicht trocken wird, empfehle ich, selbst für Medaillons, das Filet im Ganzen zu braten und die Medaillons erst am Tisch zu schneiden, denn nur so bleibt viel Fleischsaft erhalten.

Vor dem Anbraten das Fleisch großzügig salzen, anschließend bei starker Hitze rundherum kurz scharf anbraten. Im Anschluss das Schweinefilet für etwa 20 bis 30 Minuten – je nach Fleischdicke -- bei 70 Grad im Ofen ruhen lassen. Hilfreich ist dabei ein Bratenthermometer. Das lässt man während des Garens im Fleisch, um durch das Glasfenster im Ofen die Temperatur abzulesen.

Schweinefilet ist für mich rosa der absolute Hochgenuss. Die Kerntemperatur sollte sich dafür zwischen 58-60 Grad einpegeln. Da Pfeffer oder andere Grillgewürze sehr schnell verbrennen, empfiehlt sich, das Würzen erst kurz vor dem Aufschneiden vorzunehmen. So werden Pfeffer und Kräuter nicht bitter.

Viel Spaß beim Nachkochen und ein gesundes Neues Jahr, viel Lesefreude und vor allem Gesundheit wünscht Ihr René Müller.