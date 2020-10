Wie sich Rechte im Netz radikalisieren

Was treibt Menschen von brutalen Computerspielen am Bildschirm zur realen Gewalt auf die Straße? Dieser Frage gingen die Autorinnen und Autoren des im März erschienenen Buches „Rechte Ego Shooter – Von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat“ nach.

Am Mittwochabend, um 19.30 Uhr, stellt Mitherausgeber Andreas Speit das Buch in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz bei freiem Eintritt vor, wie die Bibliothek informierte. Der freie Journalist und Publizist, der unter anderem für die taz arbeitet, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus. In der aktuellsten Publikation stehen Radikalisierungsmechanismen im Netz im Fokus. Hintergründe und Motive der Männer, die beispielsweise in Neuseeland 51 Menschen getötet haben oder in Halle ein Attentat auf eine Synagoge geplant hatten, werden in verschiedenen Texten erklärt. Den Taten gemeinsam ist die Live-Übertragung im Internet. In rechten Online-Gemeinden sind solche Täter oft aktiv und verbreiten Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus. „Rechte Ego Shooter“ gibt Einblicke in diese, vielen unbekannte Welt.

Anmeldungen erfolgen vor Ort in der Bibliothek am Puschkinplatz 7a in Gera oder telefonisch unter 0365/8 38 33 78.