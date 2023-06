Wieder Einbruch in Märchenwald-Gaststätte in Wünschendorf

Wünschendorf Nach einem Einbruch in die Gaststätte am Märchenwald in Wünschendorf ermittelt die Polizei in Greiz. Erst vor wenigen Tagen trieben Unbekannte dort ihr Unwesen.

Erneut meldete eine Mitarbeiterin den Einbruch in die Gaststätte am Märchenwald in Wünschendorf. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen auf. In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zur Gaststätte und verursachten dabei Sachschaden. Zur Beute können bisher noch keine Angaben gemacht werden, heißt es von der Polizei.

Bereits in der Nacht vom 17.06.2023 zum 18.06.2023 waren Einbrecher in der Gaststätte am Werk. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können (Tel. 03661 / 6210).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.