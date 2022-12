Wieder eine Kaffeerösterei am Geraer Kornmarkt

Gera. Pünktlich in der Vorweihnachtszeit startet das „Röst-Kollektiv“ durch.

Jessica Weißenborn steht seit Donnerstag hinterm Verkaufstresen in der neuen Kaffeerösterei am Kornmarkt. Sie wird in Zukunft den Geraer Kaffeeliebhabern die hausgemachten Spezialitäten empfehlen. Barista Stefan Petzold reicht Robert Schmidt einen Espresso aus eigener Röstung. Nach mehreren Monaten Schließzeit des Geschäfts am Kornmarkt öffnete zum Start des Geraer Märchenmarktes vor einer Woche auch die neue Kaffeerösterei ihre Türen, unter neuer Leitung und mit dem neuen Namen „Röst-Kollektiv“.

