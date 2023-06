Wieder Parkinson-Tage in Stadtroda

Stadtroda. Die 30. Parkinsontage im Asklepios-Klinikum in Stadtroda finden am 28. und 29. Juni statt. Dort können sich Patienten und Angehörige über die Krankheit informieren.

„Die Parkinsontage bieten Betroffenen und Angehörigen die Möglichkeit, sich kompakt zu informieren, miteinander in Austausch zu treten und einen Einblick in die Angebote des Klinikums zu erhalten“, sagt David Weise, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Schmerztherapie und Schlafmedizin. Am Mittwoch, 28. und Donnerstag, 29. Juni finden am Asklepios Fachklinikum Stadtroda die 30. Parkinsontage statt.

Die Vorträge finden an beiden Veranstaltungstagen statt und richten sich an Patienten und Angehörige. So spricht der Stadtrodaer Oberarzt Nikolai Schäfer darüber, wie Parkinson eigentlich diagnostiziert wird. Seine Kollegin, die Oberärztin Lenka Plchova referiert über Schlafstörungen bei Parkinson. Die Pharmakotherapie bei Parkinson ist das Thema von Oberarzt Philipp Henn. Über Nebenwirkungen der Therapie wird Annika Molis vom Asklepios Fachklinikum Stadtroda sprechen.

Dazwischen finden Workshops zu den Themen Psychologie für Angehörige, Pflege für Angehörige, Logopädie für Betroffene und Physiotherapie für Betroffene statt. Im Anschluss an die Vorträge bietet die Tanzschule Näder „Tanzen für Menschen mit Parkinson“ an. Danach können Interessierte an einer Klinikführung teilnehmen.

Der Donnerstag beginnt mit Wissenswertem zu den Psychischen Auswirkungen von Parkinson, vorgetragen von der Stadtrodaer Psychologin Elizabeth Hertel. Im Anschluss spricht die Logopädin Nicole Aue-Thuß über Schluckstörungen und Speichellaufen. Nach einer Pause mit Gymnastik folgen Workshops zu den Themen Psychologie für Angehörige und Sozialdienst für Angehörige.

Nach der Mittagspause wird Oberarzt Stefan Brodoehl, der am Universitätsklinikum Jena das Gedächtniszentrum leitet, über Tiefe Hirnstimulation sprechen. Der Vortrag „Pumpentherapien – Wann und für wen?“ von Weise rundet die Veranstaltung ab.

Zum Ärztlichen Kolloquium am Mittwoch, 28. Juni, wird Martin Wolz von den Elbeland Kliniken in Meißen am späten Nachmittag über Möglichkeiten einer optimierten Versorgung in Parkinson-Netzwerken sprechen. Tino Prell vom Universitätsklinikum Halle vermittelt neueste Erkenntnisse zum Thema „Polypharmazie bei Parkinson – Wechselwirkungen und Generika“.

Seit Jahrzehnten eine Informationsquelle für Betroffene und Angehörige

„Vor mehr als dreißig Jahren fand am damaligen Landesfachkrankenhaus Stadtroda, wie unser Fachklinikum damals hieß, initiiert vom damaligen Chefarzt Rolf Matthes das erste mehrtägige Symposium zum Thema Parkinson statt. Mit Stolz blicken wir auf diese Tradition zurück. Leider mussten wir ja aufgrund von Corona zwei Jahre lang pausieren“, sagt Weise.

Morbus Parkinson ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen im höheren Lebensalter, wie etwa der Fall des beliebten Volksschauspielers Ottfried Fischer zeigt. Nur fünf bis zehn Prozent erkranken mit weniger als 40 Jahren, wie der Hollywood-Star Michael J. Fox, der bereits im Alter von 30 Jahren Symptome zeigte.

Bei Parkinson sterben im Gehirn Nervenzellen ab, die den Botenstoff Dopamin enthalten. Das geschieht vor allem in Teilen des Gehirns, die für die Kontrolle von Bewegungen und Bewegungsabläufen zuständig sind. Die vier klassischen Hauptsymptome sind: Bewegungsverlangsamung (Bradykinese), Muskelsteifheit (Rigor), Zittern (Tremor) und eine Störung der Halte- und Stellreflexe (posturale Instabilität) In Deutschland sind etwa 300 000 Menschen betroffen. Bis heute ist die Erkrankung unheilbar. Doch ist es möglich, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen.

„Die Entwicklungen im Felde der Parkinsonerkrankung gehen stetig voran. Im Rahmen der Parkinsontage haben Betroffene, Angehörige sowie einweisende Ärzte aus der Region die Möglichkeit, sich darüber zu informieren“, sagt Weise.

Am Asklepios Fachklinikum Stadtroda ist es eine Tradition, insbesondere den Patienten Themen rund um Morbus Parkinson vorzustellen, sowie Ursachen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu erklären.