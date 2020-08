Wiedersehen nach 25 Jahren in Gera

Gera. Einstige Freizeitfußballgemeinschaft BSG Produma will sich am 4. September treffen.

In diesem Jahr jährt sich zum 25. Mal die Gründung der ehemaligen Freizeitfußballgemeinschaft BSG Produma Gera. Im August 1995 hatten sich einige Unentwegte um Manfred Riedl, heute noch Geschäftsführer der gleichnamigen Geraer Produktionsmaschinen-Firma, und Sportlehrer Klaus Amling zusammengefunden, um regelmäßig gemeinsam Fußball zu trainieren und zu spielen.

Unter dem Dach des damals in Lusan ansässigen SV Carl Zeiss Gera wurden als Alte-Herrenmannschaft regelmäßig Meisterschaften und Turniere gespielt. Viele der Ehemaligen haben sich seither nicht wieder gesehen und wollen das im Jahr des 25. Bestehens nachholen. Sie alle sind für Freitag, den 4. September, 18.30 Uhr, in das Sportheim am Fuchsberg eingeladen, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.

Rückfragen an Klaus Amling unter Telefon 0365/7 11 44 19 oder Manfred Riedl 0365/7 10 68 90.