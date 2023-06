Wiese in Flammen, Einbrecher am Werk, Kellerbrand – Meldungen der Geraer Polizei

Gera/Harth-Pöllnitz. Brände und Einbrüche beschäftigen die Polizei. Das sind die Meldungen:

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr aufgrund eines gemeldeten Wiesenbrandes in die Ronneburger Straße in Gera aus. Dort war aus bisher ungeklärter Ursache die Böschung in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Bollerwagen, Fahrradanhänger, Skianzüge gestohlen

Einen Bollerwagen, einen Fahrradanhänger sowie drei Skianzüge haben Unbekannte in Gera entwendet. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Diebe nach vorliegenden Erkenntnissen in der Zeit von Donnerstag zu Freitag in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Diener-Straße ein. Sowohl aus dem Treppenhaus, als auch aus einem Nebengelass des Hauses stahlen sie die Sachen und entkamen damit unerkannt. Die Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Den Einbruch in sein Haus in Gera meldete am Sonntag der 61-jährige Eigentümer. Laut Polizei wurde vor Ort, dass sich Unbekannte offenbar an besagtem Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 8.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten. Dort stahlen sie diverse Lebensmittel, Getränke und Werkzeug. Samt Beutegut gelang ihnen im Anschluss unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Haben sie im genannten Zeitfenster ungewöhnliche Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Brand im Keller eines Einfamilienhauses

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Harth-Pöllnitz rückten Polizei und Feuerwehr am Freitag gegen 12.30 Uhr in die Bahnhofstraße aus. Dabei stellten die Einsatzkräfte einen Brand im Keller fest. Durch schnelles Handeln konnte die Ausdehnung begrenzt und das Feuer gelöscht werden. Es entstand dennoch Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Brandursache.

