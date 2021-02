Die Schneeschieberbahn war auch in der Wiesestraße im Einsatz

Unter „Trauerspiel Winterdienst“ veröffentlichte diese Redaktion in der vorigen Woche einen Beitrag zur mangelhaften Schneeberäumung in Gera. Das Thema wurde daraufhin nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch bei den Verantwortlichen diskutiert. Stadtverwaltung und GVB haben auch reagiert.