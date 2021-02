Wintergarten für die Ewigkeit

Im Oktober 2020 entstand diese Zeichnung vom Geraer Wintergarten, einem ruinösen Ausflugslokal an der Reichsstraße in Gera-Pforten. So behält Uli Forchner das gute Stück in Erinnerung, das im Jahr 2021 abgerissen werden soll.

So könnte man ihn in Erinnerung behalten. Den Wintergarten in Gera-Pforten. Weil er weiter eingestürzt war, ist seit Anfang September 2020 eine Spur der Reichsstraße neben der Ruine gesperrt und soll es vorerst auch bleiben. Inzwischen steht fest, dass sich kein Investor gefunden hat, der an Stelle des 1851 errichteten Ausflugslokals Neues plant. Als das „Gasthaus zum Lindenthal“ entstand, war es eine von zwei Gastwirtschaften in Pforten.