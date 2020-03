Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wir sind nicht ausgeliefert

Was wird man in einigen Jahren über die Zeit sagen, die wir jetzt erleben? Wir wissen es nicht, genau so wenig wie wir wissen, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Doch ausgeliefert sind wir keineswegs. Wer vorsichtig mit sich und anderen ist, trägt seinen Teil dazu bei, dass das Corona-Virus den Alltag nicht zum Erliegen bringt.

Seit Mittwoch verbietet die Stadt Gera alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel. Von der Stadt bisher abgesagt wurden der Abschluss der Frauen- und Familiendekade am Sonnabend in den Arcaden, die Studienmesse am 18. März im Kultur- und Kongresszentrum, der Autofrühling am 21./22. März am selben Ort und die Internationale Katzenausstellung am 4./5. April. Inzwischen sind auch alle Sportveranstaltungen abgesagt. Amateurfußball wird bis zum 31. März nicht mehr gespielt.

Die Verantwortung für die kleineren Veranstaltern schieben Behörden jetzt den Veranstaltern zu. Andernorts ist man da rigoroser – und nimmt Unternehmen damit den Druck, sich wirtschaftliche Verluste selbst zu verordnen. In Jena sind alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen verboten. Im Saale-Orla-Kreis legte man die Schwelle noch niedriger. Ab 50 Teilnehmer.

Was also wird aus Tanzveranstaltungen, Kinovorstellungen, Gottesdiensten und Gedenkfeiern? Und was aus Hochzeiten, Taufen und Geburtstagsfeiern? Gut, das Brautpaar könnte mit den Trauzeugen aufs Standesamt gehen und viel später feiern. Doch der Gastronom hat die Vorbereitungen vergeblich getroffen und wird keine Rechnung stellen können. Das Land hat für solche Fälle Überbrückungsgeld und Kurzarbeitergeld in Aussicht gestellt, hoffentlich ohne überbordende Bürokratie.

Übrigens, die Empfehlung, sich zu Hause ein Büro einzurichten, finde ich respektlos gegenüber denen, die keine Bürojobs haben. Krankenschwestern, Ärzte, Verkäuferinnen, Busfahrer, Produktionsarbeiter am Band, Erzieherinnen, Lehrer, Handwerker und Müllmänner. Sie sind es, die das Leben erst möglich machen.

Bleiben Sie gesund!