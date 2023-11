Wir trauern um Katja Grieser

Greiz/Gera/Zeulenroda/Schmölln. Sie war eine der besten Journalistinnen der OTZ, eine engagierte Stimme für die Region und eine Freundin: Katja Grieser ist tot. Sie wurde nur 46,

Wir – die Redakteurinnen und Redakteure der Lokalredaktionen Greiz/Zeulenroda, Gera und Schmölln – sind schockiert und niedergeschlagen. Die Trauer sitzt tief.

Katja Grieser, die Leiterin der Redaktion, ist am 3. November gestorben. Unsere Chefin, unsere langjährige Kollegin, unsere Freundin – unsere Katja. Gerade mal 46 Jahre alt ist sie geworden, war stets energiegeladen, immer bei der Sache und bedauerte stets all jene, die Multitasking nicht im Blut haben.

Mit Katja hat die Region nicht nur eine ihrer engagiertesten Stimmen verloren, sondern die Ostthüringer Zeitung eine ihrer besten Journalistinnen. Eine, die wusste, worauf es ankommt: Auf unsere Leser, ihre Probleme und Kämpfe mit Behörden und Einrichtungen. Sie hatte gewiss keine Haut aus Teflon. Doch sie nahm es in Kauf, am Telefon angeschrien zu werden, weil der Inhalt eines ihrer Texte jemandem in einer Verwaltung oder einem Bürgermeister in die Nase gefahren war. Reaktionen dieser Art empfand sie eher als Bestätigung.

Ihre zweite Liebe nach der für ihre Familie und ihren Kater Benny war die Ostthüringer Zeitung. Sie arbeitete und lebte für sie mehr als 20 Jahre lang. Neben ihrer Heimatstadt Gera, deren Lokalredaktion sie auch eine Weile leitete, und dem Altenburger Land gehörte ihr Herz vor allem Greiz.

Mitunter mit spitzer Zunge begleitete sie über mehr als zwei Jahrzehnte immer kritisch das Stadtgeschehen und ärgerte sich wohl mehr als mancher Einwohner, wenn ein Bauprojekt nicht vorangehen wollte oder wichtige Vorhaben für die Stadt im Behördensumpf stecken blieben.

Der Tod ist nicht das Ende. Er setzt einen Punkt hinter unvollendete Sätze. Und dennoch, dieser Punkt erzeugt eine Pause im Lesefluss. Ein Innehalten. Aber für uns als Redaktion gibt es diesen endgültigen Punkt nicht. Es folgen neue Sätze, neue Geschichten, die wir finden. Unsere Katja wird uns bei all dem begleiten, weil sie immer noch in unseren Gedanken ist. Ihr Mut wird uns weiter den Rücken stärken. Ihren Kampf für Gerechtigkeit werden wir weiterführen. „Die Geschichten liegen auf der Straße“, war einer ihrer Leitsätze, den sie lebte.

Katja war eine Chefin, wie man sie sich wünscht. Sie stand hinter jedem Einzelnen und ihrem gesamten Team. Sie hielt uns den Rücken frei, damit wir kreativ sein konnten. Sie schaffte uns größtmöglichen Freiraum für eigene Ideen.

Für Sorgen, ob privat oder beruflich, hatte sie immer ein offenes Ohr. Nicht zu vergessen ihr scharfer Verstand, der blitzschnell jede Situation, jedes Problem erfasste und analysierte. Gepaart mit Organisationstalent fand sie immer eine Lösung, wenn das Termingeschäft zu stressig wurde. Dann sagte sie zufrieden: „So, dann ist der Drops gelutscht.“

Katjas Tod reißt eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird. Auf jeden Fall bleiben Narben. So viele Projekte wollten wir noch gemeinsam mit Katja umsetzen, so vieles ihr noch erzählen.

Sie wird trotzdem bleiben. In jedem Beitrag, der noch zu recherchieren ist. In jeder Stunde, die wir arbeiten, damit ein Text nicht nur ok ist, sondern richtig und unseren Leserinnen und Lesern gerecht wird. In jeder Zeile, die wir schreiben. Unsere Katja hat alles für uns und unser Team sowie die Ostthüringer Zeitung gegeben.

Wir vermissen Dich!