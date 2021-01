Gera Auch die Sitzung des Wirtschaftsausschusses findet am Donnerstag coronabedingt nicht statt.

Stadtratssitzung in Gera am 13. Januar abgesagt

Nach der für Donnerstag geplanten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Stadtentwicklung ist auch die Stadtratssitzung inklusive Einwohnerfragestunde am 13. Januar abgesagt worden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Auch die Ortsteilratssitzung in Röpsen wurde abgesagt.

Wie der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses Ulrich Porst (Bürgerschaft Gera) auf Nachfrage erklärt, habe der Oberbürgermeister in einer Telefonkonferenz am Mittwoch mit Fraktionsvertretern für dieses Vorgehen geworben. Hintergrund sind die aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Aus diesem Grund war die Ausschusssitzung bereits statt in den üblichen Ausschussräumen im wesentlich größeren Ratssaal des Rathauses geplant gewesen, auch die Stadtratssitzung hätte coronabedingt wieder im Kultur- und Kongresszentrum stattfinden sollen.

Noch, so hieß es auf Nachfrage aus der Stadtverwaltung, seien nicht alle Ausschuss- und Ortsteilratssitzungen der kommenden Woche abgesagt worden. Dies obliege den jeweiligen Vorsitzenden der Gremien und soll rechtzeitig kommuniziert werden.