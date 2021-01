Im Saal des Geraer Rathauses tagt der Ausschuss am Donnerstag (Symbolfoto)

Wirtschaftsausschuss in Gera tagt am Donnerstag

Gera. Mit dem Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung beginnt am Donnerstag, 7. Januar, auch kommunalpolitisch das neue Jahr in Gera. Ab 17 Uhr geht es bei der öffentlichen Sitzung im Rathaussaal unter anderem um das Modellprojekt „Smart City“ und um die Sondernutzungsgebührensatzung, beides Themen auch im Stadtrat am 13. Januar.

Zudem soll laut Tagesordnung über die Wirtschaftsförderung, über wirtschaftliche Betrachtungen zum Geraer Kultur- und Kongresszentrum, über die Entwicklung des Tourismus, die zeitlichen Abläufe der Bebauungspläne für Geras Neue Mitte und zum Sachstand eines immobilienwirtschaftlichen Konzeptes informiert werden.