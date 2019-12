Wirtschaftsbeziehungen zwischen Gera und Rostow vertiefen

Sport-Vergleiche, Schüleraustausch oder gemeinsame Konzerte sind das eine, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen hievt eine Städtepartnerschaft aber noch einmal auf eine andere qualitative Stufe, sagt der Geraer Dieter Müller. Er ist heute eine der Triebfedern der mittlerweile 32-jährigen Städtepartnerschaft Geras mit dem russischen Rostow am Don.

Die „klassische Städtepartnerschaft“ wurde 2019 freilich auch gepflegt, durch Langzeitverbindungen etwa über das Osterlandgymnasium oder die evangelisch-freikirchliche Gemeinde G26, aber auch durch den sportlichen Austausch mit einem Besuch einer russischen Delegation im Mai samt wechselseitiger Bilderausstellungen zur „Sportstadt Rostow“ in Gera und umgekehrt, dem Wismut-Cup, an dem auch sechs Boxer aus Rostow teilnahmen, dem Gastspiel des Aequalis-Chors beim Stadtfest in Rostow und mehr.

Besonders stolz ist Dieter Müller aber auf eben jene Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen auf seine Initiative hin. Nach anderthalb Jahren der Vorbereitung seit seinem ersten Kontakt zu Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) fand im Oktober die mit über 50 Teilnehmern sehr gut besuchte Konferenz „Russland im Blick“ bei der Firma Electronicon in Gera statt. Unter der Organisation der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen wurde das Potenzial wirtschaftlicher Beziehungen mit der 1,2 Millionen Einwohner starken Stadt und der 4,5 Millionen Einwohner starken Region Rostow beleuchtet.

„Das Thema Sanktionen spielte sicher auch eine Rolle, aber die betreffen ja nicht alle Wirtschaftsbereiche“, sagt Müller. Auch die aktuellen Spannungen zwischen Deutschland und Russland im Zusammenhang mit dem Mord an einem Georgier in Berlin beobachtet er aufmerksam. „Ich hoffe, dass das Verhältnis der Länder nicht zusätzlich belastet wird.“

Er will seinen Beitrag für die Freundschaft auf städtepartnerschaftlicher Ebene weiter leisten und freut sich, dass das Interesse an wirtschaftlichen Beziehungen auch nach der Konferenz in Gera groß sei. So gebe es Ideen für einen offiziellen Besuch des Freistaates in der russischen Region im nächsten Jahr, ebenso für einen Besuch der hiesigen Dualen Hochschule. „Ich stehe weiter in engem Kontakt mit der LEG dazu“, sagt Dieter Müller. Natürlich werde überdies auch die klassische Städtepartnerschaft weiter gepflegt.