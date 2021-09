Wohlfühlraum für die Kleinsten im „Kinderparadies“ Gera

Gera. Sparkasse Gera-Greiz fördert ein Projekt in Untermhäuser Kindertagesstätte des DRK in Gera

Das „Kinderparadies“ in Gera-Untermhaus wird seinem Namen gerecht: Nachdem in den letzten Jahren bereits ein Bewegungsraum eingerichtet, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in den großzügigen Dielen geschaffen, eine gemütliche Leseecke für Kinder und Eltern entstand und in drei Gruppenräumen Schallschutz eingebaut wurde, soll nunmehr ein Wohlfühlraum für die Kleinsten Gestalt annehmen. Die einjährigen Mädchen und Jungen sollen sich in diesem eingewöhnen.

Warmes, weiches und bequemes Krabbeln ermöglichen

Die Sparkasse Gera-Greiz unterstützt das Projekt des DRK-Kreisverbandes Gera-Stadt mit 3000 Euro. „Bildung und Soziales gehören zu den Förderfeldern unserer Sparkasse. Und natürlich liegen uns die Kleinsten der Kleinen besonders am Herzen“, sagt Steffen Schulthes, Stellvertreter des Vorstandes der Sparkasse Gera-Greiz, bei der symbolischen Scheckübergabe. DRK-Vorstand Michael Scholz und Mandy Schmerling, Leiterin der Kindertagesstätte, bedankten sich für die großzügige Unterstützung.

Der Wohlfühlraum erhält neue Auslegware – ideal für warmes, weiches und bequemes Krabbeln und Sitzen. Ausgestattet wird das Zimmer mit altersangemessenen Möbeln. Spiel- und Steckmöglichkeiten laden zum Entdecken und Erforschen ein. Finanziert wird die Spende aus Mitteln des Zweckertrages im PS-Los-Sparen, erläutert Steffen Schulthes. Diese Lotterie bietet den Sparkassen-Kunden nicht nur die Aussicht auf attraktive Gewinne. Ein Teil des Loseinsatzes kommt gemeinnützigen Vereinen und Projekten im Landkreis Greiz und in der Stadt Gera zugute.

