Wohnbebauung abgelehnt

Die beantragte Wohnbebauung einer Fläche am Ortseingang in Gera-Ernsee wurde vom Bauausschuss abgelehnt.

Mehrheitlich lehnte der Geraer Bauausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Dienstagabend Bebauungspläne in der Dr.-Schomburg-Straße am Ortseingang von Gera-Ernsee ab. Auf rund 4600 Quadratmetern beabsichtigt die Eigentümerin dieses Grundstücks, vier bis fünf Einzelhäuser errichten zu lassen. Das Gelände liegt gegenüber der vier vorhandenen Einfamilienhäuser neuerer Bauzeit. Es wird gegenwärtig hauptsächlich als Grünfläche beziehungsweise Pferdekoppel sowie als Garten genutzt. Laut Flächennutzungsplan befindet sich das Planungs-Areal im Landschaftsschutzgebiet unmittelbar an dessen östlicher Grenze.

Genügend freie Bauplätze im Ortsteil

Mit dem Verweis auf den Naherholungsbereich und aufgrund dessen, dass direkt im Ortsteil Ernsee noch genügend Stellen für mögliche Einzelbebauungen verfügbar sind, wurde sich dafür ausgesprochen, dass die Fläche in ihrem jetzigen Zustand als Außenbereichsfläche bestehen bleibt. Somit werden sich Bauwillige in diesem Bereich der Dr.-Schomburg-Straße voraussichtlich nicht ansiedeln können. Endgültig hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 21. November darüber zu entscheiden.