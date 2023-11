Wohnhausbrand in Bad Köstritz: Bewohner mit Kind retten sich ins Freie, Haus unbewohnbar

Bad Köstritz. Zu einem Wohnhausbrand ist es am Wochenende in Bad Köstritz gekommen. Fünf Personen, darunter ein Kind, konnten sich in Sicherheit bringen. Doch das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Nach einem Brand in Bad Köstritz ermittelt die Kriminalpolizei Gera. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Samstag gegen 4.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung in der Heinrich-Schütz-Straße ausgebrochen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Flammen hatten bereits auf mehrere Räume der Wohnung ausgebreitet, als die Löscharbeiten aufgenommen wurden. Der Rauch war schon bis in das darüber liegende Geschoss gezogen.

Die fünf im Haus befindlichen Personen, darunter auch ein 5-jähriges Kind, konnten sich zum Glück unverletzt aus dem Wohnhaus ins Freie retten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Haus zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.

