Festnahmen nach Wohnungsdurchsuchungen – Dixi-Klo gestohlen - Unfall

Mehrere Wohnungen in Gera, Bad Köstritz und Schmölln durchsucht

Am frühen Montagmorgen haben Polizeibeamte mehrere Wohnungen bei vier tatverdächtigen Männern durchsucht. Es bestand der Verdacht auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Im Laufe der Durchsuchungen in Gera, in Bad Köstritz sowie in Schmölln konnten die Polizisten einen 34-, einen 39-Jährigen sowie eine 35-jährige Frau in ihren Wohnungen antreffen. Bei dem 39 Jahre alten Mann sowie der Frau konnten die Beamten sowohl Drogen (Marihuana, Crystal) und für die Konsumierung nötige Utensilien als auch Diebesgut (Elektronikartikel, Dokument) feststellen.

Alle Sachgegenstände wurden sichergestellt. Der 39-Jährige und die 35-Jährige wurden vorläufig festgenommen.

Die Beschuldigten konnten aber kurze Zeit später wieder entlassen werden.

Dixi-Klo gestohlen

Am Montag haben unbekannte Diebe eine mobile Toilette von dem Grundstück einer Geraer Firma gestohlen. Laut Angaben der Polizei wurde das Dixi-Klo im Zeitraum des vierten bis zum siebten September von einem Firmengelände in der Naulitzer Straße entwendet.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern liefern können. Angaben können unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 gemacht werden.

An Bushaltestelle randaliert

Ein Zeuge meldete Montagabend gegen 21:15 Uhr der Geraer Polizei, dass sich eine Gruppe Jugendlicher an der Bushaltestelle in der Naulitzer Straße in Gera aufhält. Dabei schlug ein Mann aus der Gruppe gegen die Glasscheibe der Haltestelle, so dass diese zu Bruch ging. Anschließend entfernte sich die Gruppe. Die Polizei suchte unverzüglich nach der Gruppe. Dabei konnte der Verantwortliche für die Sachbeschädigung, ein 21-jähriger Mann, eindeutig identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Straßenbahn in Gera nach Unfall mit Lkw entgleist: Heinrichsbrücke gesperrt

Unfall in Zeulenroda-Triebes

Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr rückten Greizer Polizeibeamte zu einem Unfall in die Schopperstraße / Triebeser Straße in Zeulenroda-Triebes aus. Hier kam es zum Auffahrunfall zwischen einem Suzuki (Fahrerin 70) und einem Mazda (Fahrerin 53). Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die zwei Frauen blieben zum Glück unverletzt.

Fahrrad gestohlen

Wie erst jetzt der Polizei bekannt gemacht wurde, entwendeten bislang Unbekannte am 21. August zwischen 8 und 14.30 Uhr ein Mountainbike. Das schwarz/silberne Fahrrad war in einem Hausflur in der Greizer August-Bebel-Straße gesichert abgestellt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Weitere Meldungen der Polizei aus Thüringen