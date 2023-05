Wohnungsgenossenschaften laden zum Kinderfest in den Geraer Tierpark ein

Gera. Am Sonntag, 4. Juni, haben deshalb alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre freien Eintritt.

Unter dem gemeinsamen Logo „Wir“ laden die vier Geraer Wohnungsgenossenschaften am Sonntag, 4. Juni, von 11 bis 17 Uhr zum „Wir-Kinderfest“ in den Geraer Tierpark ein. Alle Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben an diesem Tag freien Eintritt in den Tierpark. Es darf auf Hüpfburgen gesprungen werden, man kann sein Können in Sportparcours testen oder Pony reiten. „Natürlich ist auch für Eltern, Großeltern und die ‘Großen’ etwas dabei“, sagt Jana Höfer, Vorstand der Geraer Wohnungsgenossenschaft „Neuer Weg“. Gemeinsam mit den Genossenschaften „Glück Auf“, „Aufbau“ und „Union“ wird das Kinderfest bereits zum achten Mal organisiert.

Am Nachmittag werden auch wieder Jungtiere getauft

Die Mitarbeiter des Tierparks freuen sich auf viele neugierige Kinder und beantworten gern Fragen vor und nach der Fütterung und Pflege der Löwen, Affen, Ponys und Esel. Auf der Bühne erwartet alle Besucher „Rupperts Mäusezirkus“, die „Peggy-Balloni-Show“ und „Tinos Familienshow“. Einen besonderen Höhepunkt haben auch die Ritter der Osterburg gegen 15.15 Uhr vorbereitet. Gegen 16 Uhr findet auf der Bühne wieder die beliebte Tiertaufe statt. Dazu hoffen Tierparkleiter Florian Weise und die Vorstände der Wohnungsgenossenschaften auf kreative Namensideen aus dem Publikum.

Die beliebte blaue Parkeisenbahn fährt ab 9.30 Uhr ihre Gäste zwischen Wolfsgehege und Martinsgrund im 30-Minuten-Takt hin und her. Außerdem gibt es im Tierpark-Areal Bastelaktionen, ein Lesepavillon, Modellflieger, Kinderschminken und Spielangebote von Vereinen, Familienberatungsstellen und dem Spielmobil der Kindervereinigung.