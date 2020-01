Wohnungssanierung im Geraer Zentrum

An der Geschäftspolitik der GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH ändert sich mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter nichts, was den fast 10.000 Mietern zum Nachteil gereichen könnte. Das erklären die beiden Geschäftsführer unisono. Außergewöhnlich wird das begonnene Jahr trotzdem.

Die Thüringer Industriebeteiligungs GmbH und Co. KG hält jetzt 89 Prozent der Anteile. Elf Prozent gehören weiter der Stadt Gera. „Vom ersten Tag an erlebten wir mit dem neuen Gesellschafter eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, spricht Geschäftsführerin Martina Schramm auch für die 43 Mitarbeiter. „Wir können jetzt langfristig planen“, erklärt ihr Geschäftsführerkollege Markus Popp und meint einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren.

Fast 5000 Wohn- und Gewerbeeinheiten gehören zum Bestand. In den sollen laut aktuellem Wirtschaftsplan bis ins Jahr 2024 rund 61 Millionen Euro investiert werden, wovon 33 Millionen Euro aus einem Darlehen fließen. Das seien insgesamt rund 20 Millionen Euro mehr als noch vor einem Jahr beabsichtigt. Möglich sei das, so Schramm, weil der Refinanzierungsprozess positiver lief und Konzepte schneller reiften.

Allein in diesem Jahr sollen Investitionsvorhaben von 15 Millionen Euro starten. „Das letzte Mal“, erinnert Popp, „haben wir in so großem Umfang 2009 in der Breitscheidstraße investiert“. Für 4,5 Millionen Euro. Dabei wurden Wohnblöcke auch abgetreppt.

Ursprünglich sollte zuerst im Rathausquartier zwischen Schuh- und Böttchergasse begonnen werden. 2019 erteilte die Stadt Gera die sanierungsrechtliche Genehmigung nicht, weil sie eine umfassendere Betrachtung anstrebte und dazu im Mai 2019 die Bebauungspläne „Rathausquartier“ und „Südlicher Altstadtrand“ aufstellte.

Baustart an der Kleiststraße im zweiten Halbjahr

Nun soll das Sanieren unter bewohnten Bedingungen in den Plattenbauten Kleiststraße 1-5, Nicolaistraße 10 und Greizer Straße 43 im zweiten Halbjahr beginnen. „Vorausgesetzt, wir finden Handwerker auf unsere demnächst startende Ausschreibung“, sagt Schramm. 3,8 Millionen Euro will man hier in 55 Wohnungen und das Umfeld investieren. Den Förderbescheid über 425.000 Euro zum Anbau von Aufzügen gibt es.

Im dritten Quartal plant die GWB „Elstertal“ den Baubeginn in der Schülerstraße 9 - 11, Anna-Schneider-Weg 4 - 6 und Reichsstraße 2a - c. Hier in den Häusern aus den 1960er-Jahren werden 90 Wohnungen für knapp zwei Millionen Euro modernisiert. Seit dieser Woche gebe es aus dem Rathaus auch das Signal, in der Schuhgasse 4, 6, 8 bauen zu können. 1,8 Millionen Euro für 35 Wohnungen sind hier vorgesehen. Dabei solle gemeinsam mit der Stadt eine städtebauliche Planung erarbeitet werden.

Dass nach den Investitionen die Mieten durch Modernisierungsumlagen steigen, sei ein „normales Thema“, erklärt die Geschäftsführerin und sagt deutlich: „Eine grundsätzliche Mieterhöhung ist mit dem neuen Gesellschafter nicht verbunden“.

Die Villa Hirsch in der Theaterstraße steht noch zum Verkauf

Weil sich die GWB auf ihr Kerngeschäft konzentrieren will, wurde im Oktober 2019 das Parkhaus Nicolaistraße verkauft. Auch von der Villa Hirsch in der Theaterstraße will man sich trennen. „Wir würden uns über einen Interessenten mit guter Nutzung freuen, sagt Markus Popp.