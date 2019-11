Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wolfsgefärth bekommt Fernwasser aus Leibis

Spätestens am Dienstag, dem 26. November, erfolgt in Wolfsgefärth die Umstellung der Trinkwasserversorgung von der eigenen Quelle in Zedlitz auf Fernwasser aus der Talsperre Leibis. Darüber informiert der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal.

Der Neubau der Versorgungsleitung in Sirbis und die Umstellung waren erforderlich, weil die Qualität des Quellwassers insbesondere in der warmen Sommerzeit nicht immer den erwarteten Standard erfüllte. Mit der Umstellung verbunden ist eine Druckerhöhung bis zu 1,5 bar. Außerdem könne es kurzzeitig zu Trübungen des Trinkwassers kommen. In diesem Fall sollte unverzüglich der Entstörungsdienst unter Telefon 0800 / 5888119 angerufen oder unter Telefon 0365 / 4870170 der zuständige Meisterbereichsleiter informiert werden, damit Spülungen vorgenommen werden können.

Unbedingt zu beachten sei, dass unter Umständen die Hausinstallation den geänderten Druckbedingungen nach DIN 1988 Teil 5 angepasst und durch eine Fachfirma überprüft werden sollte. Bei installierten Filtern in der Hausanschlussleitung können diese in der Umstellungsphase einer erhöhten Inspektion und Wartung unterliegen. Den Grundstückseigentümern werde empfohlen, bei Fragen dazu den Wasserinstallateur zu kontaktieren.