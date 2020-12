Wort zu Weihnachten: Wie ein Stern in der Heiligen Nacht

Abendandacht im Klinikum ist immer eine spannende Angelegenheit. Es ist über zehn Jahre her, da erlebte ich eine besonders Berührende. Eine Kerze brannte, und eine ganz schlichte Weihnachtskrippe zierte unseren runden Tisch am Mittwoch zwischen Heiligabend und Neujahr. Drei Frauen waren gekommen in unser damals noch kleines Seelsorgebüro. Nach einem Lied und einem Gebet fragte ich in die Runde und auf die Krippe zeigend: „Wer würden Sie gern sein?“

Ich staunte, dass es nicht lang dauerte und die erste auf Maria zeigte und sagt: „Ich kenne mich aus mit dem Muttersein. Aber ich würde das Kind nicht in die Krippe legen, ich würde es die ganze Zeit im Arm halten.“ Nach ein paar Momenten meldete sich die nächste: „Ich finde den Ochsen cool, er ist ganz nah dran und schaut das Jesuskind, und er heizt den kleinen Raum mit seinem riesigen warmen Körper.“ Die dritte traute sich nicht richtig. Sie wollte etwas sagen, aber hatte Angst, dass es falsch sein könnte. Die drei waren von einer Klinikstation, und sie kannten sich. Das half ihr doch Mut zu fassen: „Ich“, sagte sie leise, „möchte der Stern sein. Er leuchtet und mit seinem Licht zeigt er allen, ohne zu reden, diesen besonderen Ort. Er ist sehr wichtig in dieser dunklen Nacht.“

Ohne zu sprechen etwas Wichtiges tun. Ein Symbol, ein Wegweiser sein, das gelingt auch ohne viele Worte. Das kennen wir von den stillen schönen Gesten, das kleine Geschenk an die Türklinke der Nachbarn gehängt, die liebevoll geschriebene Weihnachtspost, das aufmunternde Lächeln mit den Augen trotz Maske und nicht zuletzt ein Schwibbogen oder eine brennende Kerze, echt oder LED im Fenster. Sie leuchten wie der Stern in der Heiligen Nacht und laden ein zum Hinschauen und Gewisswerden, dass wir nicht allein sind.