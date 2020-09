Wort zum Sonntag Wort zum Sonntag: Sich selbst in der Bibel finden

Die Dreijährige hockt auf der Terrasse. In ihrer Hand hält sie ihr Buch mit den Insektenbildern. Aber sie schaut nicht hinein. Stattdessen hält sie das aufgeschlagene Buch ganz nah über die Terrassensteine, als würde sie dem Boden das Buch zeigen wollen. Abwechselnd zeigt sie mit ihrem Finger auf ein Bild auf einer der Seiten und auf eine Stelle am Boden.

Irgendetwas murmelt sie vor sich hin, dass ich nicht verstehe. Also schleiche ich mich an. Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, was sie da macht.

Immer wieder sagt sie: „Das bist du! Guck doch!“ Vor ihr sitzt fast regungslos eine Feuerwanze. Und in ihrem Buch mit den Insekten hat sie die Seite mit der Feuerwanze aufgeschlagen. „Das bist du! Guck doch! Käfer, guck doch!“ Sie will der träge mit den Fühlern wackelnden Feuerwanze zur Selbsterkenntnis verhelfen. Doch die Wanze zeigt keinerlei Interesse. Ganz sich selbst genügend trottet das feuerrote sechsbeinige Tierchen davon.

Auf der Terrasse hockt die Dreijährige mit ihrem Buch, nun ob dieses ignoranten Insektes doch einigermaßen frustriert. Dabei liebt sie Feuerwanzen. Diese Zurückweisung tut darum umso mehr weh.

Ob es Gott wohl manchmal auch so geht? Seit Menschengedenken versucht er uns darauf hinzuweisen, wer wir sind. „Das bist du! Guck doch! Mensch, guck doch!“ Zum leichteren Begreifen gibt es auch ein Buch, die Bibel. Es trägt Gottes Handschrift. Aufschauen, hineinschauen, von sich wegschauen. Und der Mensch käme sich selbst auf die Spur. Und auch einem Leben in Tiefe und mit Sinn.

Er könnte von seiner Würde lesen und von seiner Schönheit. Von seinen Grenzen und Abgründen in sich selbst. Von Freiheit und Erlösung. Vom Leben und Lieben und Sterben. Davon, wie Leben gelingt. Und Neuanfänge möglich werden. Wie Vergebung funktioniert. Und wie wir getröstet sterben.

„Das bist du! Guck doch, Mensch. Guck doch!“ Einmal gucken. Und wir könnten vielleicht auch für uns sagen, was da steht, in diesem alten Buch: „Ich danke dir, dass ich so wunderbar gemacht bin.“