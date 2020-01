Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Weihnachten ist nun vorbei

Am kommenden Sonntag feiern die Kirchen das Fest „Mariae Lichtmess“. Es erinnert daran, dass am 40. Tag nach der Geburt, die Wöchnerinnenzeit Mariens beendet war und Jesus zur Segnung in den Tempel getragen wurde.

Mit diesem Fest, welches noch einmal mit vielen Kerzen gefeiert wird, endet der Weihnachtskreis der Kirche. Nun ist Weihnachten endlich vorüber, der Christbaum kann nun spätestens den Weg alles Irdischen gehen und entsorgt werden. Schwibbögen, Lichterketten und Leuchtsterne haben ausgedient. Die Krippenfiguren dürfen wieder in Seidenpapier vorsichtig gehüllt und verpackt werden. Dann kommt der Weihnachtskram hinauf auf dem Boden, wo er ausruhen kann, bis Ende November, wenn es dann wieder Advent wird.

Rein optisch gesehen verbannen wir also die Christgeburt wieder in die Finsternis und räumen wir sie wieder aus unserem Alltag hinaus. Aber kann das dann so richtig sein? Ist nicht Jesus in diese Welt gekommen, um Bestandteil meines Lebens zu werden, meines Alltags?

In meinem Pfarrhaus lasse ich jedes Jahr eine Heilige Familie (Maria mit Joseph und dem Jesuskind) bewusst sichtbar stehen. Damit ich täglich daran erinnert werde, dass Gott in meinem ganz normalen alltäglichen Leben eine Rolle spielen will und muss.

Ich brauche ihn, als Ansprechpartner und Wegbegleiter, als Kraftquelle und Licht der Hoffnung, auch und gerade dann, wenn es mir schlecht gehen sollte.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie nicht alle Zeichen der Liebe Gottes verstauen und wegräumen. Halten Sie die Augen auf und schauen Sie auf Gott, jeden Tag, nicht nur zu Weihnachten.