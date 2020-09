Wort zum Sonntag: Zeit für die Schöpfung

Wir blicken zurück in die letzte Woche. Die Familie der Christen begeht am 1. September den Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung, an den sich eine „Zeit für die Schöpfung“ anschließt, die am 4. Oktober, dem Gedenktag des heiligen Franziskus, endet.

In dieser Zeit erneuern Christen auf der ganzen Welt ihren Glauben an Gott, den Schöpfer, und vereinen sich auf besondere Weise im Gebet und im Handeln für die Bewahrung des gemeinsamen Hauses. Papst Franziskus hat dazu eine Botschaft verfasst. Das Anliegen des Papstes lautet: Ressourcen des Planeten respektieren.

Er sagt dazu: „Wir freuen uns auch darüber, dass sich Glaubensgemeinschaften zusammenschließen, um eine gerechtere, friedlichere und nachhaltigere Welt zu schaffen. Es ist eine besondere Freude, dass die Zeit für die Schöpfung zu einer wahrhaft ökumenischen Initiative wird. Wir wachsen weiter in dem Wissen, dass wir alle als Mitglieder derselben Familie ein gemeinsames Haus bewohnen! Freuen wir uns, denn in seiner Liebe unterstützt der Schöpfer unsere demütigen Bemühungen zum Wohl der Erde“.

Gern gehe ich in diesen Tagen in meinen kleinen Garten und freue mich an den Früchten, die ich nun ernten kann. Mein Einsatz ist belohnt worden. Ich erinnere mich dabei auch an die Worte aus DDR-Zeiten: Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein! Schon ohne Sonnenschein und ohne Regen gab es Probleme. In diesen Tagen der Krise lade ich zur Mitfreude ein, ohne das Bedrängende und auch Zerstörerische zu vergessen.