Wort zum Wochenende: Barmherzig sein und bleiben

Er ist nach wie vor ein ganz besonderer Augenblick – dieser Moment, in dem das Neue Jahr beginnt. So vieles ist möglich. So wenig ist schon geschehen. Ich empfinde ein Gefühl von Freiheit, und ich habe Lust, sie zu nutzen. Manches will ich anders machen als bisher, das nehme ich mir vor. Manches werde ich nicht ändern können. Anderes wird mich wieder überfordern. Das weiß ich. Dass ich all das überstehe, das hoffe ich. Und dass ich dabei fröhlich bleibe!

2021 ist unsere Zukunft. Eine andere haben wir nicht. Wie die Erde unser Ort ist, der einzige, den wir haben. Als Jesus zu Weihnachten geboren wurde, machte Gott den Ort, wo wir sind, und die Zeit, die wir haben, zu seinem Lebensraum. Mit jedem neuen Augenblick kommt Gott nun auf uns zu. An jedem Ort, sind wir nun bei ihm geborgen. Gutes, das geschieht, folgt diesen Spuren, die Gott setzt. So können wir loslegen. Wir dürfen Gutes tun, klar. Doch wir dürfen auch Fehler machen und dabei darauf vertrauen, dass Gott selbst aus unseren Fehlern noch Gutes werden lässt. Wir sind so frei, weil Gott barmherzig ist! Und weil wir frei sind, können wir wie er barmherzig sein, liebevoll den Menschen zugewandt. So dass wir uns von ihrem Schmerz berühren lassen und mit ihnen Trauer tragen. So dass wir für sie beten und mit ihnen hoffen. So dass wir geben, was wir können, und teilen, was wir haben.

„Seid barmherzig, wie Euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ Das ist der gute Rat, den Jesus uns für 2021 gibt. Und der ist gar nicht teuer. Im Gegenteil: Er macht uns reich. Denn Barmherzigkeit ist göttlich, und je barmherziger wir sind, desto glücklicher wird unser Leben. Ein glückliches und segensreiches Neues Jahr wünscht Ihnen - Ihr Pfarrer Hendrik Mattenklodt, Superintendent im Evangelischen Kirchenkreis Gera.