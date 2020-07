Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Wochenende: Bruchstücke und Fragmente

„Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Reden ist Stückwerk.

Wenn aber kommen wird das Vollkommene, dann wird das Stückwerk aufhören.“ 1. Kor. 13

Wir Menschen nehmen die Realität immer nur in Bruchstücken wahr. Wir können Wirklichkeit nur in Fragmenten erkennen. Oft sehen und hören wir nur das, was wir sehen und hören wollen. Oft stößt unsere Wahrnehmung an Grenzen, und ein Großteil des Geheimnisses, das wir so gern erkunden möchten, bleibt für uns verhüllt. Wesentliches bleibt im Verborgenen.

Dennoch sind wir bemüht, die gesammelten Bruchstücke unserer Wahrnehmung zu ordnen und aufeinander zu beziehen. Wie Puzzlesteine fügen wir unsere Erfahrungen und Einsichten zusammen, nur um festzustellen, dass unser Bild nie zu einem Ganzem wird. Es kann immer nur Stückwerk, es kann immer nur Fragment bleiben. Je mehr wir wissen, umso mehr wird uns bewusst, was wir nicht wissen.

Je mehr wir erkennen, umso mehr wird uns bewusst, was uns verborgen bleibt. Je mehr wir verstehen, umso mehr wird uns bewusst, was wir nicht fassen können. Auch unser Glaube kann nur begrenzt erfassen. Auch unser Glaube kann immer nur Fragment bleiben. Leben und Wirklichkeit, Welt und Glauben sind bunt, vielfältig, unüberschaubar. Ständig ist alles in Bewegung. Auch wir selbst. Grenzen verschieben sich. Dinge begegnen einander, fließen ineinander, vermischen sich. Dinge trennen sich wieder, zerbrechen, lassen Bruchstücke zurück. Altes vergeht. Neues entsteht. Unentwegt. Panta rhei. Alles fließt. Jedoch gehört jedes Bruchstück zum Ganzen. Jedes Fragment weist über sich hinaus.

All die Fragmente und Bruchstücke der Welt, des Lebens, unseres Lebens, all die Fragmente und Bruchstücke unseres Denkens und Erkennens, Wahrnehmens und Glaubens, all die Fragmente und Bruchstücke unseres Seins werden in Gott von Gott zu einem Ganzen vereint. Heil werden, so nennt das die Bibel.