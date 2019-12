Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Wochenende: Euch ist ein Kind geboren!

Euch ist ein Kind geboren! Ja, ihnen auch und ihnen. Nicht nur jenen, die gerade einen Sohn, eine Nichte, einen Enkel oder eine Urenkelin erwarten. Nein, allen!

Sie meinen, das sei doch viel zu alltäglich, beinahe lapidar? Kommt doch jeden Tag vor, statistisch in jeder Sekunde, wenn man es auf die ganze Welt hochrechnet? Und vielleicht hätte dieser Gott ja besser daran getan, wenn sein Retter, der Erlöser der Menschheit, der Herr der Welt, lieber erfolgreicher über die irdischen Verhältnisse hereingebrochen wäre – mit großem Zapfenstreich und hehrem Gefolge und viel Gedöns, damit von Anfang an klar ist, wer die Hosen anhat. Vielleicht auch mit einem gut aufgestellten Heer, was rede ich, natürlich besser noch mit der bestaufgestelltesten Armee der Welt! Auf und los und alles hört auf sein Kommando und wer nicht für ihn ist, der ist gegen ihn.

Dann wüsste man doch wenigstens und müsste nicht glauben – an einen Gott in Menschengestalt, in einem Kind! Lächerlich!

Und, wo wir gerade dabei sind: Am Ende eines Jahres, in welchem die Konsequenzen für unseren Lebenswandel endlich, endlich einfach jedem klar geworden sein könnten und man ja reichlich und überall und bis nach Madrid wunderbare Debatten mit Pro und Contra austrug (Natürlich das Pro meist als Feigenblatt für das Contra, denn das wirklich ernst zu nehmen, wäre reichlich unangenehm für uns alle): ein Kind!

Am Ende eines Jahres, in welchem mit Mauern vor Mexiko und Mauern vor Bethlehem, mit Mauern vor Europa und in Asien und quer durch die Ozeane alles in Zaum gehalten werden solle, was zum Unfrieden beitragen könnte: ein Kind!

Am Ende eines Jahres, in welchem die Schere zwischen den Wohlhabenenden und den Armen und Ärmsten mitten in Deutschland und erst recht weltweit immer breiter wird und längst nicht nur wegen des Geldes in der Tasche, sondern auch wegen des Zugangs zu sauberem Wasser, sauberer Luft, fruchtbarerer Erde: ein Kind!

Es ist eine Zumutung, daran nicht irre zu werden: Dass er, Gott, unserer Logik ein Schnippchen schlug, als er sich seinen Plan zur Rettung der Menschen machte. Keiner würde sich heute freuen über einen einst großen Herrscher, der nach langem, sattem Leben gut einbalsamiert in einer Katakombe im goldenen Sarg ruhte. Herrscher kommen und gehen. Armeen siegen und werden besiegt. Reichtümer werden verdient oder vererbt und irgendwann gestohlen. Das Kind bleibt. Gott kam auf diese Erde als ein Kind – in Armut und Schutzlosigkeit und unter eigenwilligen Umständen. Sein Leben war groß im Kleinen. Seine Botschaft bestürzend einfach und doch grenzenlos.

„Siehe, ich verkündige euch große Freude. Denn euch ist heute der Heiland geboren! (…) Und ihr werdet das Kind finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“ Dieses Kind rettet alle gegen alle Vernunft. Euch ist ein Kind geboren! Diese Botschaft strahlt bis ins neue Jahr.