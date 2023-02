Wort zum Wochenende: Fasten als Begegnung mit sich selbst

Lutz Kinmayer, Gemeindereferent in der Katholischen Pfarrei St. Elisabeth in Gera, über den Beginn der Fastenzeit und wie man diese sieben Wochen auch ganz ohne Regeln für sich selbst nutzen kann.

Am Mittwoch begann in den christlichen Kirchen die Fastenzeit. Wochen der Besinnung und Vorbereitung auf das höchste Fest der Christen – dem Osterfest – , sind mit vielen Dingen überlagert.

Als Kind wurde mir vor allem gelernt, was in dieser Zeit alles verboten ist. Auf Süßigkeiten, Fernsehen und was das Leben versüßt, sollte ich verzichten. Aber so richtig hat mir dabei keiner erklärt, was der Sinn dahinter ist.

Lutz Kinmayer Foto: privat

Heute, als Erwachsener, hat sich diese Gestaltung der Wochen grundlegend geändert. Den Sinn des Alltags zu hinterfragen, steht im Mittelpunkt. Was brauche ich wirklich für ein gutes Leben? Wovon mehr, wovon auch weniger? So können diese sieben Wochen wieder einmal eine Möglichkeit sein, nicht Regeln der Amtskirche Folge zu leisten. Ja, liebe Leserinnen und Leser, es gibt eine richtige Bußordnung für die Fastenzeit.

Die Fastenzeit, die kommenden sieben Wochen, können eine ganz private Übungszeit sein, ganz ohne Druck, um intensiver zu sich selbst zu finden, um das in den Blick zu nehmen, was wesentlich ist, oder zu finden, was wir wirklich brauchen.

Denn, wem nützt schon ein Gefühl von Strafverfolgung, wenn es um das eigene Wohl geht. Schon Jesus hatte diese Vorstellung. Drum hat er seinen Zuhörern ein gutes Wort ans Herz gelegt.

Vom Fasten, Matthäus 6, 16 bis 18: Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.

So wünsche ich ihnen eine interessante Zeit der Begegnung mit sich selbst.