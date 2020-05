Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Wochenende: Ich und meine Corona-Frisur

Ich war seit Wochen nicht mehr beim Friseur und versuche meine Corona-Frisur mit Würde zu tragen. Da geht es mir wie vielen von Ihnen in diesen Tagen. Manches Lebenswichtige ist gerade nicht möglich, vieles bleibt immer noch geschlossen. Ich würde gern wissen, wie es meiner Friseuse geht. Ich ahne, wie es mit dem Tatoo-Studio bei mir in der Straße aussieht, sehe die geschlossene Kneipe um die Ecke und die eine vollkommen ruhige Grundschule. Keine Kinder, keine Kunden, kein Umsatz, kein Verdienst, kein Trinkgeld.

Ich freue mich mit ihnen, wenn es wieder losgeht. Gut, im Tattoo-Studio war ich noch nie und in der Kneipe eher selten und in die Schule muss ich nicht mehr, aber ich freue mich doch mit ihnen, wenn auch sie ihren Betrieb wieder aufnehmen können.

Als Kirche dürfen wir das zum Teil jetzt wieder. Vorsichtig und mit strengen Abstands- und Hygieneregeln könnten wir Gottesdienste feiern. Mit Mundschutz und ohne Gesang. Mit Anwesenheitslisten und in stark begrenzter Teilnehmerzahl. Alles möglichst kurz halten und nichts anfassen. Das sind keine Gottesdienste wie wir sie kennen und viele von uns lieben und brauchen. Das werden für die nächste Zukunft wohl die Bedingungen sein müssen, um überhaupt Gottesdienste zu feiern.

Ich gebe zu, ich gehöre nicht zu denen, die eine baldige Freigabe der Gottesdienste und Veranstaltungen einfordern. Hier möchte ich, und andere mit mir, geduldiger sein und vor allem solidarischer mit denen, die auch nicht öffnen können, weil sie so nah an Menschen dran sind, wie wir als Kirche. Nach wie vor sehe ich als oberstes Gebot, Risiken zu minimieren und Menschen zu schützen.

Wie wunderbar ist da die Freiheit, die wir haben. Es gibt bei uns keine von oben ausgegebene Verpflichtung, Gottesdienste in Kirchen zu gestalten. Dafür sehe ich die große Vielfalt an kreativen Ideen und Formaten, die sich in letzter Zeit allerorten entwickelt hat – auch und gerade außerhalb unserer Kirchen. Da gehört für mich auch der „praktische Gottesdienst“ dazu, wenn Menschen anderen Menschen in diesen Zeiten helfen. Von der organisierten Nachbarschaftshilfe, über den Telefonanruf zum Geburtstag, vom „Hoffnungsbrief“ zum „Spendenfieber“. Bis hin zum Nähen von Schutzmasken.

Das würde ich gern über Corona hinaus mitnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten für andere da zu sein und Gottes Wort zu den Menschen zu bringen. Dass man dabei auch mal längere Haare haben darf, gehört gerade dazu. Ich jedenfalls freue mich schon auf das Schwätzchen mit meiner Friseuse. Ein ordentliches Trinkgeld ist dann fast selbstverständlich. Einen gesegneten Sonntag - Ihr Pfarrer Andreas Schaller aus Langenberg