„Wünsch dir was“ in Wünschendorf

Pünktlich zum ersten Advent zeigt sich der Gemeindegarten in Wünschendorf wieder weihnachtlich geschmückt. Für diese schöne Tradition waren die Mitglieder des Vereins „Sieben auf einen Streich“ in den letzten Tagen kreativ unterwegs und dekorierten emsig. Darüber hinaus lockt der Gemeindegarten mit einer weiteren Attraktion: Seit Freitagnachmittag steht dort ein Glückstelefon, mit dessen Hilfe Kindern und auch Erwachsenen Herzenswünsche erfüllt werden sollen.

Für das Glück der anderen

Die Idee dazu stammt von Kinderbuchautorin Annett Vetterlein. Sie schrieb das Buch „Das Glückstelefon“ und verwirklichte sich damit selbst einen Herzenswunsch. Von Manuela Rehahn illustriert und im Spurenpresse Verlag Gera erschienen, erzählt diese Geschichte, was passiert, wenn jeder nur eigennützig an eigene Wünsche denkt. Mit ihrer Idee möchte Annett Vetterlein jedoch nicht nur junge Leute unterhalten. „Ich würde mich freuen, wenn jeder mit seinem Herzenswunsch zum Glück der anderen beitragen würde“, sagt die Autorin.

Und um dies wahr werden zu lassen, initiierte sie mit Partnern, die schon lange uneigennützig für andere da sind, das Projekt Glückstelefon. Mit dem Wünschendorfer Verein „Sieben auf einen Streich“, dem Annett Vetterlein angehört, und mit dem Verein Streetwork Gera entstand das Glückstelefon. Aktive der Holz- und Kreativwerkstatt des Streetwork-Vereins, hier unter Federführung von Alexandra May, bauten und bemalten das Häuschen und fügten den Apparat mit klassischer Wählscheibe hinzu. Bevor alles seinen Platz im Märchenwald finden wird – wo sonst könnte es wohl besser aufgehoben sein – lockt es jetzt in den Gemeindegarten. Jung und Alt dürfen ihm ihre Herzenswünsche anvertrauen – eben jene, die nicht für Geld zu haben sind. Und sie dürfen auf Erfüllung hoffen. Dafür wollen sich Verein und Annett Vetterlein stark machen.

Herzensbildung in der Schule

Einige Wünsche wurden der Kinderbuchautorin, die mit ihrem Herzens-Projekt auch in den sozialen Medien unterwegs ist, schon im Vorfeld anvertraut. Den eines kleinen Jungen, der das Schleifenbinden lernen wollte, konnte Annett Vetterlein schon erfüllen. „Wünsch dir was“ heißt es also jetzt und künftig in Wünschendorf. Apropos: Am meisten würde es die Kinderbuchautorin freuen, wenn ihr Thema bereits in der Schule zum festen Unterrichtsbestandteil werden würde. „Herzensbildung wird in heutiger Zeit wenig geschätzt, aber ist wertvoller denn je und notwendig.“