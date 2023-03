Wünschendorf: Mit Fischotter Otti auf Entdeckertour und Spurensuche

Wünschendorf. Kinder und Erzieher des „Bussi Bär“ in Meilitz erforschen den besonderen Lebensraum Aue.

Exkursionstag für etwa 25 Mädchen und Jungen des Kindergartens „Bussi Bär“ aus dem Wünschendorfer Ortsteil Meilitz: Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und mit Ines Wittig von der Deutschen Umwelthilfe und Alexander Schmucker von der Natura-2000-Station Osterland erforschen sie an diesem Vormittag den Lebensraum Aue und suchen nach Spuren von Auwald-Bewohnern. Dafür packt Ines Wittig als erstes einen Begleiter aus – der kuschelige Fischotter Otti wird begeistert begrüßt.

Bereits der Weg ist das Ziel. Die Drei- bis Sechsjährigen aus der Spatzen- und der Mäusegruppe dürfen eine Schatzkiste mit Stöckchen, Steinchen und Interessantem füllen, was sie am Wegesrand aufstöbern. Ines Wittig erklärt Fauna, Flora, Fluss und Damm. Sie lockt die Neugier und das Wissen der Jüngsten mit lustig-spannenden Fragen heraus. Geschickt und spielerisch lenkt sie die Aufmerksamkeit auf landschaftliche Charakteristika oder Besonderheiten wie ein Hochwasser.

Auch Isabel Kloust von der Isaro-Hill-Ranch, dem Weide-Viehzuchtbetrieb in Wünschendorf, der die angrenzende Ganzjahresstandweide bewirtschaftet, ist bei der Entdeckertour dabei. Sie macht die Jüngsten mit der speziellen Rinderrasse Belted Galloway bekannt. „Ursprünglich kommt diese Rasse aus Nordirland. Die Tiere haben am Bauch ein Fell, das wie ein großer weißer Gürtel aussieht“, erklärt sie den Namen. Das gesamte Jahr können die Tiere im Freien leben und besitzen keine Hörner, beschreibt Isabel Kloust ihren staunenden Zuhörern die Tiere, von denen mehrere unweit des Damms weiden – auf einer Wiese so groß wie etwa 40 Fußballfelder.

„Mit unseren Kindern gehen wir schon seit vielen Jahren immer wieder zum Spielen in den kleinen Eichenwald. Dabei konnten wir dann beobachten, wie unweit davon Zäune aufgestellt wurden. So sind wir neugierig auf dieses Projekt Auenweide geworden“, erzählt Marina Urban, die Leiterin des Kindergartens. Bereits im vorigen Jahr beteiligte sich der „Bussi Bär“ an einem Biber-Projekt.

Ausgangspunkt für die Auenweide ist das 2019 in Wünschendorf gestartete Thüringer Modellprojekt Biotopverbund. Es will zum Hochwasserschutz der Weißen Elster dem Fluss mit Auenweiden mehr Raum geben. In Kooperation mit der Natura-2000-Station Osterland in Grünberg bei Schmölln sollen knapp 300 Hektar Ackerland in Weiden umgewandelt werden. Unter anderem betrifft es rund 160 Hektar an der Elster, von der Weida-Mündung bis nach Gera.