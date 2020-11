Zum Nikolaustag wollte die Interessengemeinschaft GMWE – Pölziger Bahnhof wieder auf ihr Gelände in Pölzig einladen und es im geheizten Bahnhofsgebäude vorweihnachtlich werden lassen. Die Veranstaltung muss ausfallen.

„Auch die anderen geplanten Aktionen fanden wegen der Covid-19 Pandemie nicht statt, so die Bahndammwanderung, der Trödelmarkt oder das Bahnhofsfest“, bedauert Gunar Oldenbruch. Er gehört zu den 20 Vereinsmitgliedern, die sich mit Leib und Seele der Gera–Meuselwitz–Wuitzer–Eisenbahn (GMWE) verschrieben haben.

„Zu tun gibt es bei uns aber immer was. Mit Entsetzen hatten wir im September die Schäden am Dach des Güterschuppens festgestellt. Es war undicht. Jetzt ist es wieder in Ordnung. Eine Dachdeckerfirma half. Gegenwärtig sanieren wir unseren historischen Güterwagen von 1901. Der Holzaufbau hat durch die Wetterunbilden gelitten. Nun liegen wir in den letzten Zügen“, scherzt Oldenbruch. Bei den umfangreichen Arbeiten legte sich Bufdi-Frau Manuela Svoboda mächtig ins Zeug. Sie hat geschliffen und gestrichen. „Ihre Stelle läuft im Dezember leider aus.“ Unterstützt wurde die Interessengemeinschaft ebenso von Daniel Pensold mit seiner Firma aus Wildetaube. „Er restaurierte beispielsweise die Schiebetür und fertige sämtliche Trittbretter nach originalem Vorbild an“, so Gunar Oldenbruch. „Ihm verdanken wir auch den Nachbau eines alten Fernsprecherkastens. Der hängt seit August 2020 an der ursprünglichen Stelle des Bahnhofsgebäudes.“

Handhebeldraisinezur Reparatur gewesen

Originalgetreuer Nachbau einer Bank und eines Fernsprechkastens. Foto: Gunar Oldenbruch

Seit 2019 können die Besucher mit einer Handhebeldraisine eine Strecke von 40 Metern auf dem Gelände des Vereins zurücklegen. Anfang des Jahres war diese zur Reparatur der Bremsanlage und zu weiteren Anpassungsarbeiten. Bei diesen umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen ist die Firma Kahlenbach Landtechnik zur Stelle. Die Bad Köstritzer nahmen die Draisine in Kur.

Oldenbruch weist auf eine neue Attraktion hin: die Mini-Dampflok 99 211 mit Sitzwagen. Den Bau der Gleise ermöglichten die Bad Köstritzer, die eben nicht nur für große Maschinen Leidenschaft zeigen. 7,25 Zoll misst ihre Spurweite Die kohlegefeuerte Dampflok zieht einen kleinen Personenwagen vorerst auf einer 40 Meter langen Pendelstrecke. Diese soll Schritt um Schritt erweitert werden.

2021 jährt sich die Eröffnung der Schmalspurbahn Gera–Meuselwitz–Wuitzer–Eisenbahn zum 120. Mal. Am 12. November 1901 wurde die Strecke feierlich eröffnet. Sie war 31,2 Kilometer lang, hatte sechs Bahnhöfe, zwischen acht und zehn Haltestellen und sowie eine zwei Kilometer lange Stichbahn von Söllmnitz nach Cretzschwitz. Auch die Bahn unterlag wirtschaftlichen Erfordernissen.

Am 31. Dezember 1969 wurde nach 68 Jahren der gesamte Verkehr auf der Strecke eingestellt.

Weitere Informationen zum Verein sind im Internet unter www.gmwe-poelzig.de zu finden.