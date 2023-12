Zeit für Sentimentalität

Klinikseelsorgerin Cornelia Fris aus Gera hinterfragt Traditionen in der Vorweihnachtszeit

Hermann Hesse schrieb einmal: „Unsere Weihnacht ist, von den paar wirklichen Frommen abgesehen, ja schon sehr lange eine Sentimentalität.“ Mit diesem Zitat kommen mir ein paar Fragen. Vielleicht ist Sentimentalität etwas Menschliches? Und wer sind die wirklich Frommen?

Die Advents- und Weihnachtszeit ist voll von Traditionen. Viele Menschen wissen nicht mehr genau, wo sie herkommen, aber sie werden zelebriert. Oder ist es ein Zufall, dass der Ronneburger Bergbauverein seine Mettenschicht am 4. Dezember, dem Gedenktag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, begeht? Immer noch putzen Kinder am 5. Dezember ihre Schuhe und stellen sie vor die Türe, damit der Heilige Nikolaus sie in der Nacht beschenken kann. Fast in jedem Haushalt gibt es irgendeine Form von Adventskalender, um die Tage bis zum Heiligabend zu zählen. Die vier Kerzen am Adventskranz erzählen auch etwas von der Zeitspanne.

Briefe, die ich im Advent schreibe, schreibe ich mit besonderer Hingabe. Besuche, die ich im Advent plane, passieren nicht so nebenbei. Ich freue mich auf den Advent, das neue Kirchenjahr und die Weihnachtszeit. Spätestens jetzt werden sie denken, dass ich wahrscheinlich auch zu den Frommen gehöre. Wer trennt denn heute noch Advent von Weihnachten. Und was ist bitte schön ein neues Kirchenjahr? Wenn Sie darüber mehr herausfinden möchten, dann kommen Sie doch heute, am Vorabend des 1. Advents, um 17.30 Uhr zum Marktplatz, oder 18 Uhr zur Salvatorkirche zur feierlichen Eröffnung des neuen Kirchenjahres durch die thüringischen Bischöfe. Vom Marktplatz wird zur Salvatorkirche gegangen, um dort einen musikalischen Vespergottesdienst zu feiern.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit bis Weihnachten.