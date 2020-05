Zeitgemäßes Wohnen im Denkmal in Gera

Die WBG „Glück Auf“ in Gera saniert ihre denkmalgeschützten Häuser in der Straße „Am Sommerbad“, 2020 beginnt der Umbau in Nr. 26 und 28. Für das Projekt konnte Architekt Thomas Laubert (links) gewonnen werden, hier mit einem Originalbauplan, rechts "Glück Auf"-Vorstand Uwe Klinger.