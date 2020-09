Zeitreise ins Gera der 90er

Gera. Neuer Bildband wird in Bibliothek am Puschkinplatz präsentiert.

Am Dienstag, den 8. September, präsentiert Frank Rüdiger um 17 Uhr in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz seinen neuen Bildband „Zeitreise – Gera in den 1990er Jahren“. Darin versammelt sind fast 100 Foto-Aufnahmen aus der Stadt, die zwar noch nicht ganz so historisch sind, aber dennoch erhebliche Umbrüche und Veränderungen im Stadtbild dokumentieren. Zur Präsentation des Buches sind laut Pressemitteilung interessierte Gäste eingeladen, auch die eigenen Erinnerungen und Erfahrungen dieser Zeit zu teilen. Aufgrund der mit den geltenden Hygienevorschriften verbundenen begrenzten Plätze werden Voranmeldungen dringend empfohlen.

Voranmeldungen sind telefonisch unter 0365/8383378, per E-Mail an bibliothek@gera.de oder persönlich in der Bibliothek möglich.