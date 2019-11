Gera. Die Musiker gehen mit einem Motto auf Europatournee, das den Gedanken an Beständigkeit und Authentizität in nur drei Worte fasst: „Bleib Dir treu“.

Zeitreise mit Klassikern und neuen Kompositionen

„Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ gastieren am Freitag, 24. Januar 2020, um 20 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum Gera. Sie sind einer über 60-jährigen Tradition verpflichtet, und der Treue ihrer Fans. Die Musiker gehen daher mit einem Motto auf Europatournee, das den Gedanken an Beständigkeit und Authentizität in nur drei Worte fasst: „Bleib Dir treu“. Für Ernst Hutter ist dieses Motto Programm: „Für mich heißt das, unseren Spielstil, die Mentalität, Musikalität und Lebendigkeit beizubehalten.“

„Bleib Dir treu“ ist auch der Titel einer neuen Polka im Repertoire des Ensembles, komponiert und getextet von Sebastian Höglauer und Peter Laib, Orchestermitgliedern aus der jüngsten Egerländer Generation. Der Trompeter und der Tubist stehen beispielhaft für den Trend, mit böhmischer Musik auch junge Menschen zu begeistern. Für junge Fans sind sie Vorbilder in der Bläserwelt, für langjährig Begeisterte immer noch das „Maß aller Dinge“, wie einst schon Ernst Mosch. Dafür steht mit „Die Egerländer Legende“ ein neuer Marsch, den Ernst Hutter und sein Sohn, Schlagzeuger Stephan Hutter, Ernst Mosch „zur Ehre und zum 20. Todesjahr“ – wie es im Untertitel heißt – gewidmet haben.

1998 startete Ernst Mosch zu seiner Abschiedstournee, „viele von uns waren noch mit Ernst Mosch auf der Bühne unterwegs“ erinnert sich Ernst Hutter, „auch ich habe mit ihm 14 wunderbare Jahre erlebt. Dieser DNA werden wir immer treu bleiben.“ Rund ein Dutzend der „Egerländer Solisten“ sind noch heute dabei. Ernst Hutter, der nach Moschs Tod 1999 das Orchester weiterführte, ist es gelungen, die Erfolge fortzusetzen und dabei auch die Zukunft im Blick zu haben: „Unser legendäres Repertoire, seit über 60 Jahren aufgebaut und gepflegt, ist die Basis meines Wirkens, dieser Tatsache fühle ich mich verpflichtet.“

Das Publikum erwartet nicht nur eine Zeitreise mit Klassikern, sondern auch eine Palette zeitgemäßer neuer Kompositionen.

Karten für das Konzert in Gera gibt es unter der Hotline 01806 / 700733 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.