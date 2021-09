Zeitz: Vom Meister Petz zum Teddybär

Bad Köstritz/Zeitz. Ausstellungseröffnung am 24. September in der Literaturgalerie der Stadtbibliothek „Martin Luther“ Zeitz

Ab Freitag, 24. September, 17 Uhr wird in der Literaturgalerie der Stadtbibliothek „Martin Luther“ Zeitz die Ausstellung „Vom Meister Petz zum Teddybär – Von der Verbärung der Welt“ zu sehen sein. Die Flut der Bilder- und Sachbücher zu diesem Thema sei unüberschaubar. Es gebe „Nichts, was es nicht gibt“ mit Bären: Pullover, Socken, Geschirr, Taschen, Mützen … Gummibärchen, heißt es aus dem Heinrich-Schütz-Haus, deren Mitarbeiter diese Ausstellung erarbeiteten. Die Bären haben ihr Aussehen im Laufe der Jahrzehnte, fast schon Jahrhunderte, verändert: Der Buckel war einmal, das Gesicht ist immer kindlicher geworden, die Augen immer größer, Arme und Beine immer kürzer, das Auftreten immer menschlicher. Vielleicht am besten zu beobachten an der Bärenmarke-Werbung oder den Teddy-Bären ganz allgemein. Friederike Böcher, Direktorin des Heinrich-Schütz-Hauses, und die „bärische Musik“ mit dem Ensemble „Musik & Schnaps“ werden die Ausstellung eröffnen.

Auf Grund der Hygienevorschriften ist der Zutritt entsprechend der 3G-Regel möglich. Ein entsprechender Nachweis beziehungsweise ein aktueller Negativtest sind vorzulegen. Eine Anmeldung ist empfehlenswert, die Personenzahl ist begrenzt.

