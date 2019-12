Steffen Zedler (54) aus Neubrandenburg: „Eigentlich kennen mich die Leute hier als Zetty. Ich verkaufe Honigmet und andere Honigprodukte auf dem Märchenmarkt. Deswegen auch der Wikinger-Hut, der passt zum Met. Aber mit dem Imkern selbst hab ich nicht viel zu tun. Ich kommen aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Als Verkäufer der Honigprodukte war ich viel in Warnemünde. Dort hat uns der Veranstalter vom Höhlerfest angesprochen. So kamen wir nach Gera. Auf dem Höhlerfest hat dann der Märchenmarkt-Veranstalter angefragt. Und jetzt sind wir hier.

Gera ist ein schönes Städtchen, nette Leute, da komme ich gerne hin. Das erinnert mich an Neubrandenburg. Ein bisschen verschlafen, das hat Charme, das kann man schon machen.