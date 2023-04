Ein 49-Jähriger wollte der Kriminalpolizei in Gera am Dienstagabend einen Vorfall melden. Dann wird er selbst festgenommen. (Symbolbild)

Zeuge tickt aus und landet in Gera in Gewahrsamszelle

Gera. Ein 49-Jähriger wollte der Kriminalpolizei in Gera am Dienstagabend einen Vorfall melden. Dann tickte er aus.

Ein 49-jähriger Mann wollte der Kriminalpolizei in Gera am Dienstagabend einen Vorfall melden, dann landet er in der Gewahrsamszelle. Nach Angaben der Polizei stellte sich bei dem geschilderten Fall keine strafrechtliche Relevanz heraus. Als die Polizisten den alkoholisierten Mann baten, die Dienststelle zu verlassen, zeigte er den Mittelfinger und beleidigte die Polizisten.

Bei der Festnahme leistete er Widerstand und versuchte die Beamten zu treten. In der Gewahrsamszelle verletzte sich der 49-Jährige selbst, so dass ihn die Polizisten in ein Krankenhaus brachten. Nach ärztlicher Begutachtung konnte er von dort die Heimreise antreten. Die Polizisten blieben unverletzt. Den Täter erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

