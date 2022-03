Gera: Zeugen zu Diebstahl gesucht - Verkehrskontrolle mit Folgen

Gera. Das sind die Polizeimeldungen für die Stadt Gera.

Zeugen zu Diebstahl gesucht

Offenbar scheint die Straßenbahnhaltestelle in der Heinrichstraße Tatort gewesen zu sein, an welcher sich ein 61-Jähriger am Mittwochnachmittag aufhielt. Nach Auskunft des Geschädigte hielt er sich mit seiner Ehefrau an der Haltestelle auf, als beide von jemanden "angeschoben" wurden. Kurze Zeit später bemerkten sie, dass das Portemonnaie aus ihrem mitgeführten Rucksack fehlte. Offenbar ein bislang unbekannter Täter konnte den Geldbeutel aus dem Rucksack stehlen. Die Geraer Polizei bitte nunmehr Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Haltestelle entglast

Zwei junge Männer im Alter von 16 und 20 Jahren müssen sich seit Mittwochabend aufgrund ihres Verhaltens strafrechtlich verantworten. Die beiden zerstörten in der Aalichtstraße die Verglasung eines Straßenbahnwartehäuschen. Dabei verletzte sich der 20-Jährige leicht an der Hand. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei, woraufhin diese zum Einsatzort kamen. Gegen beide junge Männer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Metallteil auf der Straße verursacht Unfall

Der Fahrer (26) einer Kawasaki befuhr gestern Nachmittag die Hauptstraße in Pölzig. Nach eigenen Angaben wich er hierbei einem auf der Straße liegendem Metallteil aus. Dennoch überfuhr er dieses mit dem Hinterrad, geriet ins Rutschen und kam letzten Endes zu Fall. Verletzt kam er in ein Krankenhaus. Erst im Nachgang wurde die Geraer Polizei informiert. Diese nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf und sucht nach zeugen, welche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Verkehrskontrolle mit Folgen für 38-jährigen Pkw-Fahrer

Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte einen 38-jährigen Pkw-Fahrer in der Straße Am Sommerbad. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand, zudem war der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem jedoch noch immer nicht genug. Aus die TüV-Plakette auf den Kennzeichen war mit einer falschen Gültigkeit überklebt. Die Weiterfahrt war für den Herrn erst einmal vorbei. Des Weiteren muss er nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.