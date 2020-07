Zeugnisse für Abiturienten der Integrierten Gesamtschule Gera

Am Freitag (10.07.2020) werden an der IGS in Lusan die Abiturzeugnisse übergeben. Alle 29 jungen Frauen und Männer haben ihr Abi erfolgreich abgelegt. Bei einem Durchschnitt von 2,06 stand elfmal stand eine 1 vor dem Komma. Jahrgangsbeste ist mit der Note 1,2 Amelie Merbach (Foto). Die Neunzehnjährige will im Herbst ein Studium für Energie-Gebäude und Umwelttechnik in Leipzig aufnehmen.