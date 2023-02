Zeugnisse für Absolventen bei der IHK in Gera

Gera. Insgesamt 47 junge Leute haben mit einem IHK-Studium ihre Berufschancen verbessert

Pia Hauffe (vorn) hat sich zur Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation qualifiziert und war prüfungsbeste Absolventin ihres Studiengangs. Die 26-Jährige ist bei der Energieversorgung Gera tätig und erlernte hier auch schon den Beruf der Kauffrau für Büromanagement. Maximilian Böhm aus Zeulenroda hat als Quereinsteiger zum Betriebswirt den höchsten IHK-Abschluss (Masterniveau) geschafft. Insgesamt 23 Frauen und 24 Männer haben ihre berufsbegleitende Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen. In festlicher Atmosphäre haben sie am Freitag ihre Zeugnisse im IHK-Bildungszentrum Gera entgegengenommen. Mit dem bundesweit anerkannten IHK-Abschluss, dürfen sie sich jetzt Betriebswirte, Wirtschaftsfachwirte, Fachwirte für Büro- und Projektorganisation, Immobilienfachwirte oder Industriemeister nennen. Laudator Matthias Säckl, IHK-Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung, lobte die Absolventen dafür, sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, persönliche Anstrengungen in Kauf genommen und Durchhaltevermögen bewiesen zu haben. Das IHK-Zeugnis sei ein „Wertpapier“, mit dem man sein Berufsleben aktiv gestalten könne. „Die IHK-Abschlüsse der Höheren Berufsbildung sind dem akademischen Bachelor- bzw. Masterabschluss gleichwertig und insbesondere aufgrund des hohen Praxisbezugs bei den Unternehmen geschätzt“, betont Säckl. red