Zigarettendieb gestellt - Unbekannter zerkratzt Auto

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei am Mittwoch aus Gera.

Ein Zigarettendieb ist Dienstagnachmittag in Gera vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte der 32-Jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt An der Beerweinschänke Zigaretten für knapp 300 Euro unter seiner Kleidung versteckt. Er passierte ohne zu bezahlen die Kasse.

Die Diebstahlwarnanlage des Geschäfts schlug Alarm und ein Mitarbeiter versuchte ihn aufzuhalten.

Der Dieb versuchte zu fliehen und verletzte den 51-jährigen Mitarbeiter. Er gemeinsam mit einem zweiten Mitarbeiter konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Er wurde am Mittwoch wieder entlassen.

Vandalismus an geparktem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat ein in der Kraftstraße in Dürrenebersdorf abgestelltes Auto zerkratzt. Die Besitzerin bemerkte die Beschädigungen nach Angaben der Polizei am Samstag. Der derzeit noch unbekannte Täter zerkratzte das Fahrzeug in der Zeit vom 4. März, 13 Uhr, bis 5. März, 9 Uhr.

Die Polizei Gera sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter oder der Täterin machen können. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 0365/829-0 entgegengenommen.