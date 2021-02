Zoll führt Razzia in Gera durch

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Gera vollstreckten

Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Gera am Dienstag

Durchsuchungsbeschlüsse in Gera sowie im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg. Dies teilte das Hauptzollamt Erfurt mit.

Insgesamt durchsuchten die Beamten sieben Objekte und stellten umfangreiche Unterlagen und elektronische Datenträger sicher. In Gera wurden zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel und eine Schreckschusspistole aufgefunden. An den Durchsuchungsmaßnahmen waren rund 40 Einsatzkräfte der Hauptzollämter Erfurt und

Potsdam sowie anderer Behörden beteiligt.

Unregelmäßigkeiten bei Baustellenkontrolle festgestellt

Der Verdacht richtet sich gegen zwei Bauunternehmer aus Gera. Die Ermittler gehen davon aus, dass die mutmaßlichen Täter mittels Nutzung sogenannter Servicefirmen und Abdeckrechnungen Sozialversicherungsbeiträge nicht beziehungsweise nicht in richtiger Höhe an die Einzugsstellen abgeführt sowie Steuern hinterzogen haben.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen waren eine Verdachtsmeldung der Financial Intelligence Unit (FIU), der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, sowie Mitteilungen von bundesweiten Baustellenkontrollen zu Unregelmäßigkeiten. Wie ein Sprecher des Hauptzollamtes Erfurt mitteilte, stehen die Ermittlungen noch am Anfang.

Polizeihubschrauber in der Nacht über Gera im Einsatz

Rettungswagen zugeparkt: Polizei sucht nach Nötigung in Gera nach einer Zeugin

Auftrag zur Brandstiftung: Staatsanwalt beantragt Haftstrafe gegen David Köckert