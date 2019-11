In der Müllumladestation Pößneck wird Müll zum Abtransport in die Müllverbrennungsanlage Zorbau geladen.

Der Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO) wählte am 21. November Vorstand und Stellvertreter

Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen wählt Vorstand

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO) wählte in einer konstituierenden Sitzung am 21. November erneut Christian Klein (CDU) zum Vorsitzenden, den Saale-Holzland-Kreis Landrat Andreas Heller (CDU) als ersten stellvertretenden Verbandsvorsitzenden und den Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) als zweiten Stellvertreter, wie der Verband mitteilte.

Der ZRO sichert für Ostthüringen die Restabfallbehandlung ab und regelt die Verwertung der ostthüringer Abfälle in den Anlagen in Leuna und in Zorbau. Grundlage für die Arbeit sind Verträge mit Partnern, die sich um Verwertungskonzepte bemühen. Diese Verträge werden Ende Mai 2021 auslaufen, heißt es. Im geschlossenen Teil der Sitzung habe der ZRO die Grundlagen für eine neue europaweite Ausschreibung festgelegt.

Außerdem beschloss die Verbandsversammlung einstimmig den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020.